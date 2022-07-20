В Свердловской области ищут пропавшего пермяка

В чем он был одет на момент пропажи неизвестно. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Свердловской области ищут пропавшего Кучева Андрея Михайловича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 38-летнего уроженца Перми ничего неизвестно с 20 июня.

В тот день он перестал выходить на связь с родными. В чем он был одет на момент пропажи неизвестно.

Особые приметы:

Рост: 180 сантиметров

Телосложение: среднее

Цвет волос: темно-русый

Цвет глаз: голубой

Всем, кому-либо известно о местонахождении Кучева Андрея Михайловича, просьба позвонить по телефону, указанному в ориентировке, или инфоргам поиска Евгении 8-982-467-30-98, Светлане 8-919-497-81-30.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге завершились поиски Панькина Виктора Анатольевича. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», 66-летний мужчина пропал в микрорайоне Уралмаш 28 мая 2022 года.