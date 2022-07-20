В Екатеринбурге мужчина на улице нашел чужую банковскую карту и стал уголовником

Задержанный сознался в содеянном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге в полицию обратился мужчину с просьбой найти преступника, который воспользовался его деньгами, лежащими на потерянной банковской карте. Об этом сообщили в городском УМВД.

- В дальнейшем сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денег с карты заявителя. Им оказался ранее несудимый екатеринбуржец, - рассказали в полиции.

Задержанный сознался в содеянном, пояснив, что нашел «пластик» на улице и снял с него деньги. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Ему грозит срок до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что екатеринбуржец снял деньги с утерянной банковской карты. Как сообщает городское УМВД, в отдел полиции обратился мужчина и рассказал, что потерял кредитку на Широкой речке, а через некоторое время ему пришло уведомление о списании четырех тысяч рублей.