В Екатеринбурге у матери-наркоманки приставы забрали сына

Сотрудники заметили грязь и мусор. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге полицейские нашли неблагополучную семью, в которой мама, воспитывающая сына одна, пристрастилась к наркотикам, а биологический отец отказался помогать.

Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, зайдя в квартиру, сотрудники заметили грязь и мусор, а также отсутствие еды в холодильнике.

- В результате было принято решение о помещении ребёнка в приют по заявлению матери на срок до полугода - на время, пока она пройдёт курс реабилитации от наркозависимости, приведёт свое жилье в порядок, а также трудоустроится, - рассказали в полиции.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге приставы забрали у горе-родителей двух детей -15-летнего мальчика и 16-летнюю девочку. Как сообщили в ГУФССП России по Свердловской области, о брате и сестре, за которыми не осуществляют необходимого ухода родители, сообщили в школе.