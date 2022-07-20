Свердловские полицейские раскрыли 99% убийств за первую половину 2022 года

Регион является самым спокойным и безопасным в УрФО. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Свердловские полицейские отчитались по итогам работы в первом полугодии 2022 года. Известно, что в Свердловской области намечается тенденция по снижению преступности, регион является самым спокойным и безопасным в УрФО: на 100 тысяч населения приходится 613,7 нарушений закона.

- Наблюдается снижение тяжких и особо тяжких преступлений: на 12,9% и на 14,6% соответственно. Имеется позитивная динамика раскрываемости преступлений. Так, раскрываемость убийств составила 99%, - отметил официальный представитель ГУ МВД области Валерий Горелых.

Также за полгода к уголовной ответственности привлекли 46 наркодилеров, изъято порядка 56,5 килограммов запрещенных веществ.

- В целом, работа свердловской полиции в первом полугодии 2022 года оценивается положительно, с поставленными задачами по охране правопорядка гарнизон справился, - добавил полковник Горелых.