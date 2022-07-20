В Екатеринбурге спасатель вытащил кота, застрявшего в колесе машины

Животное удалось достать только с помощи удавки. Фото: "ЗооСпас Екатеринбург"

В Екатеринбурге спасатель вытащил кота, заставшего в колесе машины. Как сообщает специалист «ЗооСпас» сообщение о замурованном пушистике поступило 18 июля от владелицы автомобиля. Сама женщина его достать не смогла, так как кот шипел и нападал.

- Через час я был на месте. К этому времени нашлась хозяйка кота. В слезах она объяснила, что кот чисто домашний, по недосмотру был упущен в подъезд, а оттуда он сбежал во двор и в ужасе от произошедшего забился в машину, - рассказал спасатель.

Для того, чтобы достать «злобного монстра» специалисту потребовалась удавка. Мужчина профессионально, минуя все внутренние полости машины, вытащил кота и посадил в мешок.

- Котик при этом страшнейшим образом завывал и грыз удочку. Дома он выбрался из мешка с ошеломленным видом и все еще тяжело дыша, - в заключении рассказал специалист «ЗооСпас».