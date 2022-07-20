Несмотря на то, что девушка раскаялась в своем поступке, ей грозит штраф или арест на срок до 15 суток. Фото: социальные сети

В полиции прокомментировали задержание уральской преподавательницы тверка Яны Кэт. Накануне девушка исполнила два танца в откровенном наряде. Площадками для перфоманса стали улица Вайнера, а также «Ельцин центр». Записи выступлений разошлись по местным пабликам и СМИ.

Днем 20 июля в Instagram (социальная сеть, признанная экстремисткой на территории РФ) Яны появилась запись о задержании. А также видео с закрытой территории отдела полиции.

- Информация о доставлении в полицию любительницы вызывающе потанцевать в общественном месте не является фейком. В отношении молодой «артистки» возбудили административное делопроизводство по статье «Мелкое хулиганство», - рассказал официальный представитель ГУ МВД области Валерий Горелых.

Несмотря на то, что девушка раскаялась в своем поступке, ей грозит штраф или арест на срок до 15 суток.