В Алапаевске уволенный сотрудник мэрии восстановился на работе после вмешательства прокуратуры

Суд встал на сторону сотрудника и признал его увольнение незаконным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске госслужащий из местной администрации смог вернуться на прежнее место работы после вмешательства прокуратуры. Как оказалось, с декабря прошлого года по март 2022 года штат сотрудников сократили с нарушением трудового кодекса.

- Сокращаемым работникам не были предложены имеющиеся вакантные должности, в том числе руководящая должность. Прокурор в интересах работника, выразившего желание восстановиться в должности, направил в суд исковое заявление, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд встал на сторону сотрудника и признал его увольнение незаконным. Кроме того, с администрации в пользу работника взыскали средний заработок за время вынужденного прогула в размере 197 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Таким образом, права гражданина восстановлены.