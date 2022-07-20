На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле вспыхнула многоэтажка на улице Зари. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 20 июля в 18:35.

- На площади трех квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального девятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и восемь спасателей, которые потушили огонь в течение двух минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на окраине Екатеринбурга в СНТ «Пластик» в пожаре погибла 4-летняя девочка Таня. В причинах трагедии разбираются следователи СКР. Трагедия произошла в 6 утра 20 июля. Отец девочки госпитализирован в больницу – у него острое отравление продуктами горения.