Воспитателям детских садов из Нижнего Тагила предложили поработать в ДНР и ЛНР

В объединении «Радость» опровергать сведения о приглашении педагогов на Донбасс не стали
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Воспитателям детских садов из Нижнего Тагила предложили отправиться в командировку в ДНР и ЛНР. Необычное сообщение получили несколько сотрудников подразделений дошкольного объединения «Радость».
Как пишет местное издание TagilCity.ru, зарплата специалистов в горячей точке не уточняется, однако педагоги рассматривают этот вариант трудоустройства как неплохую возможность заработать.
При этом нет официальных сведений о поездке и проживании. Кстати, в объединении «Радость» опровергать сведения о приглашении педагогов на Донбасс не стали.
Ранее стало известно, что студенты-медики из Екатеринбурга отправятся в Донбасс, чтобы помогать российским солдатам, участвующим в спецоперации. В составе гуманитарной экспедиции будет и Арсений Кисляков, который уже был в ДНР и Мариуполе в качестве добровольца.