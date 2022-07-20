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Общество20 июля 2022 14:26

Воспитателям детских садов из Нижнего Тагила предложили поработать в ДНР и ЛНР

Необычное сообщение получили несколько сотрудников объединения «Радость»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В объединении «Радость» опровергать сведения о приглашении педагогов на Донбасс не стали

В объединении «Радость» опровергать сведения о приглашении педагогов на Донбасс не стали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воспитателям детских садов из Нижнего Тагила предложили отправиться в командировку в ДНР и ЛНР. Необычное сообщение получили несколько сотрудников подразделений дошкольного объединения «Радость».

Как пишет местное издание TagilCity.ru, зарплата специалистов в горячей точке не уточняется, однако педагоги рассматривают этот вариант трудоустройства как неплохую возможность заработать.

При этом нет официальных сведений о поездке и проживании. Кстати, в объединении «Радость» опровергать сведения о приглашении педагогов на Донбасс не стали.

Ранее стало известно, что студенты-медики из Екатеринбурга отправятся в Донбасс, чтобы помогать российским солдатам, участвующим в спецоперации. В составе гуманитарной экспедиции будет и Арсений Кисляков, который уже был в ДНР и Мариуполе в качестве добровольца.