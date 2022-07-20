В Екатеринбурге работы фестиваля «Стенограффия» связали фиолетовой линией

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

В Екатеринбурге создали своеобразный путеводитель по старым и новым работам фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Теперь объекты связаны фиолетовой линией протяженностью 10 километров. Особенностью маршрута является то, что он закольцован: то есть человек может прийти туда, откуда и стартовал.

- Линия охватывает только центральную часть: на ней сделали две точки отдыха - у ТЮЗа и рядом с «Рубином», там установлены скамеечки и качели, чтобы туристы смогли отдохнуть, все эти точки отдыха также включены в линию, - рассказывают «КП-Екатеринбург» организаторы «Стенограффии».

Примечательно, что прошлая фиолетовая линия была сделана из пластика, и зимой из-за снегоуборочной техники она была повреждена. Новую же сделали из специальных износостойких материалов, которые должны выдержать холода и механические повреждения.

Кстати, раньше на линии были установлены QR-коды с информацией о фестивале, в этом году от идеи отказались, их заменили на обычные таблички.