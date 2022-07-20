Житель Екатеринбурга подарил телефонным мошенникам 1.3 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 55-летний мужчина лишился 1.3 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что две недели назад ему позвонили неизвестные и сообщили, что на его имя оформлен кредит, и нужно срочно получить эти деньги.

- Уралец обратился в ближайшее отделение банка, где получил заемные 733 тысячи рублей. Затем ему рекомендовали перевести средства на «безопасный» счет, и для этого лжеспециалист посоветовала приобрести в салоне связи смартфон, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчине продиктовали номер карты, чтобы привязать ее к приложению. Позже его отвезли к подготовленному банкомату, через который он перевел больше 700 тысяч рублей.

- Затем по аналогичной схеме мужчину также убедили перевести на якобы «безопасный» счет еще 596 тысяч рублей. На этот раз это были личные сбережения потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - добавили в полиции.