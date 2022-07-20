Изменения коснутся маршрутов № 24, 92, 016 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автобусы изменят схему движения из-за закрытия улицы Начдива Васильева. Планируется, что участок от Викулова до Репина будет перекрыт с 24 июля по 25 августа, из-за чего общественный транспорт отправят в объезд.

- Автобус № 92 будет направлен по улице Викулова в оба направления; маршруты № 24 и 016 будут направлены в сторону улицы Волгоградской; № 24, 92, 016 будут запускать и высаживать пассажиров на улице Викулова вместо остановки «Начдива Васильева», - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, маршрут № 92 будет запускать и высаживать пассажиров на это же улице вместо остановки «Новомосковская».

Ранее стало известно, из-за проведения строительных работ на улице Сулимова изменится схема движения общественного транспорта. Известно, что ремонт проходит на четной стороне на участке от Омской до Учителей с 19 по 31 июля.