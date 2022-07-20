С 10 августа по 28 октября специалисты ООО «Брусника» будут прокладывать на этом участке теплосети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители на два с половиной месяца перекроют движение по улице Печерской. С 10 августа по 28 октября специалисты ООО «Брусника» будут прокладывать на этом участке теплосети, автомобилисты не смогут проехать по этой дороге.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. После завершения работ все нарушенные элементы благоустройства будут восстановлены, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что на Сибирском тракте из-за ремонта моста перекроют движение. На участке в районе переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом специалисты ООО «АльмакорГруп» будут монтировать мостовые балки. Ограничение движения здесь будет действовать с 30 июля по 4 августа. Проезд будут закрывать не на все время.