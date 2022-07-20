Перекрывать проезд будут с 30 июля по 4 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Сибирском тракте из-за ремонта моста перекроют движение. На участке в районе переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом специалисты ООО «АльмакорГруп» будут монтировать мостовые балки.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Ограничение движения здесь будет действовать с 30 июля по 4 августа. Проезд будут закрывать не на все время - разные участки проезжей части будут перекрыты в определенные промежутки времени. В администрации города опубликовали график перекрытий.

Так, правый поворот с Сибирского тракта на путепровод на улице Комсомольской будет закрыт с 07:00 до 20:00 30 июля, участок в сторону центра перед улицей Комсомольской перекроют с 23:00 31 июля до 05:30 1 августа и с 23:00 1 августа по 05:30 2 августа, по участку из центра после улицы Комсомольской нельзя будет проехать с 23:00 2 августа по 05:30 3 августа и с 23:00 3 августа по 05:30 4 августа.

Напомним, в администрации города также предупредили о перекрытии движения по улице Рощинской. Рабочие ООО «Промстройдекор» перекроют участок дороги от улицы Молодогвардейцев до улицы Патриотов до октября 2024 года.