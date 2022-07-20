В Екатеринбурге приставы арестовали Infiniti, притворившись покупателями сварочного аппарата

Приставы вычислили должника по объявлению Фото: ФССП Свердловской области

В Екатеринбурге приставам пришлось идти на хитрость, чтобы найти машину должника. Он должен был предоставить ее взыскателю, но не захотел расставаться с Infiniti и спрятал ее.

- В Чкаловское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга на исполнение поступил исполнительный лист содержащий требование о наложении ареста в качестве обеспечительной меры на имущество должника - автомобиль Infiniti и передаче взыскателю на ответственное хранение, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы вычислили должника по объявлению о продаже сварочного аппарата. Сотрудники ФССП приехали на встречу с продавцом к гаражу по указанному им адресу и обнаружили там иномарку, которую он тщательно скрывал.

Infiniti арестовали и передали на ответственное хранение взыскателю, предупредив, что он не сможет использовать иномарку и в случае чего будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ незаконные действия в отношении имущества.