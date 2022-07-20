В доме, где сгорела 4-летняя девочка, за сутки до трагедии был пожар

Утром 20 июля загорелась кухня Фото: Олег ГАЛИМОВ

Пожар в частном доме в СНТ «Пластик», где погибла 4-летняя девочка, стал вторым за сутки. Как выяснилось, утром 19 июля глава семьи неправильно подключил бойлер, после чего загорелась проводка. Но тогда пожар был потушен до приезда спасателей.

- По прибытию пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате короткого замыкания произошло горение 2 м.кв электропроводки на открытом участке между садовым домом и водозаборной скважиной, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что отец девочки был доставлен в больницу с отравлением продуктами горения. Его супруга и 2-летний сын не пострадали.

Точная причина смерти маленькой Тани станет известна после экспертизы. Следственный комитет проводит доследственную проверку.