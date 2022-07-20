Дополнительные электрички Екатеринбург – Камышлов будут курсировать в день фестиваля UralTerraJazz

Фото из архива РЖД

6 августа для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz, который пройдет в Камышлове, СвЖД назначает дополнительные пригородные поезда из Екатеринбурга в Камышлов и обратно.

Комфортная «джазовая» электричка Екатеринбург – Камышлов – Екатеринбург в день фестиваля будет следовать с остановками на о.п. Первомайская и станции Шарташ. Время в пути составит 2 часа 30 минут. График движения поезда составлен таким образом, чтобы по возвращению в Екатеринбург пассажиры смогли пересесть на общественный транспорт, в том числе метро.

Пригородный поезд №7226 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Камышлов: отправление в 10:00 (здесь и далее время местное), о.п. Первомайская 10:06, Шарташ 10:10, Камышлов прибытие в 12:30.

Пригородный поезд №7225 сообщением Камышлов – Екатеринбург-Пассажирский: отправление в 21:10, Шарташ 23:22, о.п. Первомайская 23:25, Екатеринбург-Пассажирский прибытие в 23:32.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Продажа открывается за 10 дней до поездки. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в железнодорожном пригородном сообщении.