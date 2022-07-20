Свердловскую область накроет дождями и градом

В ближайшие часы 20 и 21 июля местами в Свердловской области сохраняются ветер с порывами до 20 м/с Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В свердловском главке МЧС выступили с очередным предупреждением о непогоде. По данным синоптиков, 20 и 21 июля местами на Среднем Урале сохранятся ветер с порывами до 20 м/с, сильные дожди, грозы и град.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан сохранять спокойствие в этот неблагоприятный период, быть предельно бдительными и осторожными, - сообщили в ведомстве.

На сайте Уральского гидрометцентра также говорится о высокой и чрезвычайой пожарной опасности в Свердловской и Челябинской областях. По региональной шкале ожидается 4 и 5 класс горимости леса.