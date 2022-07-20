ВТБ выдал первую в Свердловской области ипотеку многодетной семье под 3%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Ставка по кредиту составила 3% годовых. Дополнительно банк предоставляет бесплатную страховку от онкологических заболеваний для всех детей в семье заемщика.

Первый на Среднем Урале льготный жилищный кредит под 3% от ВТБ выдан для приобретения 1-комнатной квартиры в строящемся ЖК «Атмосфера» от группы компаний «Стройтэк». Сумма кредита составила 3,6 млн рублей, средства предоставлены сроком на 24 года.

ВТБ предоставляет дисконт к ставке государственной «семейной ипотеки». Получить ипотеку в ВТБ под 3% годовых могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка. Финансирование доступно при покупке недвижимости на первичном рынке. Максимальная сумма кредита может достигать 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков доступно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей соответственно.

Помимо предоставления льготных условий по жилищному кредитованию, ВТБ окажет заемщикам нефинансовую помощь. Все дети в семье, включая новорожденного, получат от банка бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний. Она покрывает расходы на лечение вновь выявленных заболеваний ребенка «под ключ», в том числе на подбор и консультации специалистов, лекарства и дорогостоящие операции, а также пребывание в больнице и реабилитацию. Максимальная сумма возмещения составляет 6 млн рублей на лечение и 37,5 млн рублей на сложные операции.

Программа действует до конца года. Подать заявку клиенты могут в контакт-центре ВТБ по номеру 1000 и в отделениях банка.

«В июне клиенты ВТБ в Свердловской области оформили жилищные кредиты на общую сумму 1,3 млрд рублей, что почти в 2,5 раза превышает результат мая. За первые две недели июля объем выдач приблизился к 700 млн рублей, — отметил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. — Надеемся, что клиентская активность продолжит расти на фоне дальнейшей реализации отложенного спроса».

Жилой комплекс «Атмосфера» — новый проект группы компаний «Стройтэк», строящийся внутри границ квартала между проспектом Космонавтов, улицами Электриков и Фронтовых бригад. Комплекс состоит из двух монолитных зданий — 32-этажной «высотки» и трехсекционного дома на 14-27 этажей — и объединяет 1200 квартир.