Житель Ирбита зарезал отца из-за претензий в иждивении

В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ирбите 34-летний мужчина убил своего отца во время семейного ужина. Поводом для расправы стали претензии в иждивении, родители упрекнули сына в безработице.

- Упреки родителя привели подозреваемого в состояние агрессии, после чего он вооружился хозяйственно-бытовым ножом и причинил им один удар отцу в область груди. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Орудие убийства. Фото: СУ СКР по Свердловской области

После случившегося молодой человек скрылся с места происшествия к себе домой. Но уже через несколько часов его задержали полицейские.

- Вскоре сыщики уголовного розыска задержали молодого человека и передали его нашим коллегам из регионального СК России, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.