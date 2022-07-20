Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург накроет мощным ливнем

В ближайшие дни в Екатеринбурге будут лишь кратковременные дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплая погода в уральской столице продержится еще около недели. В эти дни в Екатеринбурге ожидаются лишь кратковременные дожди. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- В ближайшие пять-семь дней длительных дождей, глубокого циклона и гроз над нами не ожидается. Мы можем оказаться в зоне атмосферного фронта, но он обойдется в основном кратковременными дождями. Сильных гроз также пока не ожидается. Температура воздуха в эти дни будет умеренной – на уровне от + 20 до + 25 градусов, - пояснила Галина Шепоренко.

При этом, в отдельных районах Урала, по данным Свердловского гидрометцентра, уже завтра, 21 июля, обещают очень сильные ливни, грозы и даже крупный град.