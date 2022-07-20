В Екатеринбурге до октября 2024 года перекроют движение по улице Рощинской

Проезд закроют с 5 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации города предупредили о перекрытии движения по улице Рощинской. Рабочие ООО «Промстройдекор» перекроют участок дороги от улицы Молодогвардейцев до улицы Патриотов. Здесь будет идти строительство дороги.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Планируется, что проезд закроют больше, чем на два года - с 5 августа 2022 года до 1 октября 2024 года.

Напомним, в Кировском районе Екатеринбурга перекроют участок дороги от улицы Учителей до дома № 65 на улице Сулимова. Проезд будет закрыт с 1 по 29 августа из-за реконструкции тепловой сети.