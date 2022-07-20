В общежитии Нижнего Тагила мужчина избил и изнасиловал соседку

Жителю Нижнего Тагила грозит серьезный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общежитии Нижнего Тагила 31-летний пьяный мужчина избил и изнасиловал соседку. 39-летняя женщина скончалась от полученных травм. Все произошло днем, 3 июля в 2021 году в Ленинском районе.

- Осуществлены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей и обвиняемого, проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическая судебные экспертизы, - рассказали в СК по Свердловской области.

Мужчина сам сдался полицейским, когда понял, что соседка скончалась.

Как добавили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, соседи ничего хорошего об обвиняемом рассказать не смогли - он злоупотреблял алкоголем и проявлял немотивированную агрессию. При этом полицейских местные жители никогда в коммуналку из-за его поведения не вызывали, так как не хотели с ним связываться. Известно, что он ранее привлекался к ответственности за совершение таких имущественных преступлений, как кража и грабеж.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть и изнасиловании. Уголовное дело передано в суд.