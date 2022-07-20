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Общество20 июля 2022 6:55

Глава Екатеринбурга создал комиссию для контроля за платными парковками

В нее вошли 11 человек
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ранее такие комиссии действовали лишь на районном уровне

Ранее такие комиссии действовали лишь на районном уровне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал комиссию для контроля за платными парковками. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

- Постановляю создать административную комиссию по рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, - указано в документе.

Также в постановлении сообщается, что в комиссию вошли 11 человек, в том числе глава транспортного комитета Игорь Ощепков и вице-мэр Алексей Бубнов. Они будут заниматься разрешением дел об административных правонарушениях, выяснять обстоятельства и выявлять причины их совершения.

Ранее такие комиссии действовали лишь на районном уровне, сейчас она будет работать на уровне города.

Напомним, платные парковки Екатеринбурга в 2021 году заработали больше 4 миллионов рублей. При этом за несколько лет на их работу город потратил 300 миллионов.