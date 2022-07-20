Госавтоинспекторы в Кедровке задержали 15-летних парней на мопеде

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД остановили мопед, на котором ехали два 15-летних парня. Оба подростка были без шлемов и, естественно, без прав.

- Сотрудниками полиции установлено, что 15-летний водитель приобрел мопед на скопленные деньги и поехал с другом на день поселка, соответственно водительское удостоверение категории «М» водитель не получал, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники полиции вызвали отца мальчика, который был за рулем. Мужчина рассказал, что не знал о поездках сына. Мопед был отправлен на спецстоянку. Теперь родителей подростка могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.

В ГИБДД отмечают, что в Свердловской области более десятка несовершеннолетних получили травмы, управляя и катаясь на мототранспортных средствах. Во всех случаях у них отсутствовали водительские удостоверения. Зачастую подростки приобретают технику на скопленные деньги, либо им в подарок приобретают ее родители и близкие родственники.

Госавтоинспекция обращает внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль транспортных средств.