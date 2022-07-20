В Екатеринбурге появился мурал от омских художников

Художники изобразили сказочный мир на стенах здания в Ботаническом районе Фото: пресс-служба фестиваля

В Екатеринбурга, на Белинского, 181, появился мурал под названием «Ботаник фан» от омских художников. Дуэт «Крепкий палец» - Александра Хохлова и Дмитрий Рубен изобразили сказочный мир на стенах здания в Ботаническом районе в рамках фестиваля «Стенограффия».

- На изображение многих элементов повлияли разные факторы. Например, гора Уктус вдохновила команду на создание холмов. Художники стремятся вписать работу в картину города, - рассказали в пресс-службе фестиваля. - Для этого в арт-объект добавляются краски, которые его окружают. Так, здания песочно-оранжевого цвета и голубые высотки находят свое цветовое отражение в мурале. По словам авторов, большее предпочтение они отдают пастельным тонам.

Как отметили художники, на мурале, помимо сказочных персонажей и растений, присутствует бежевый червячок, который путешествует у них от работы к работе.

«Крепкий палец» работают в дуэте с 2015 года. Команда впервые рисовала на фестивале «Стенограффия» в Екатеринбурге. До этого Александра и Дмитрий в рамках фестиваля ездили по городам и поселкам России.