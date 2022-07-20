В парке Маяковского появилась акробатическая трапеция

Фото: пресс-служба парка Маяковского

В парке Маяковского на аллее справа от главной арки появилась акробатическая трапеция. Конструкция высотой 10 метров и длиной 30 метров создана специально для развлечения и обучения детей от 4 лет и взрослых без подготовки.

- Это уникальное летнее развлечение и спортивная школа, - рассказали в пресс-службе парка. - Полеты на трапеции сочетают в себе физическую нагрузку, элементы шоу и настоящий адреналин.

Стоимость одного полета - от 500 рублей. Кроме того, есть выгодные абонементы на три полета и на групповые и индивидуальные тренировки.

Трапеция будет находиться в парке до 18 сентября. Она будет открыта с 12:00 до 21:00 со вторника по воскресенье. А 20 августа, в День города, постоянные посетители смогут принять участие в настоящем цирковом шоу вместе профессиональными гимнастами и выступить перед публикой.

Записаться на тренировку или задать вопросы можно по телефону администратора трапеции +7 (906) 714-55-22.