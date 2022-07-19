Инцидент обошелся без пострадавших. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Среднеуральске вспыхнула квартира в многоэтажке. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 19 июля в 22:53 на улице Полевая.

- На площади пяти квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на первом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и девять спасателей, которые потушили огонь в течение двух минут. Инцидент обошелся без пострадавших.

Ранее мы писали, в Каменске-Уральском на улице вторая Песчаная загорелась иномарка Reno. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 18 июля в 15:47.