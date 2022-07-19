Алексей Орлов решил навести порядок на Метеогорке

Земля будет передана в собственность муниципалитета.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов из-за многочисленных жалоб жителей приехал на Метеогорку, чтобы оценить состояние благоустройства. Оказавшись на месте, он увидел пустые банки, бутылки и заросшую травой плитку. Глава города также отметил, что на территории много деревьев, которые мешают екатеринбуржцам наслаждаться видом столицы Урала.
- Проблема в том, что данный земельный участок принадлежит Федеральному государственному бюджетному учреждению «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Вполне ожидаемо, что оно не имеет средств на уборку излюбленного места отдыха горожан, - написал Алексей Орлов в своем ТГ-канале.
Чтобы Метеогорка перешла в собственность муниципалитета, глава Екатеринбурга будет связываться с руководителем управления. Только после взаимного соглашения, на территории будет наведен порядок.