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Общество19 июля 2022 19:53

Алексей Орлов решил навести порядок на Метеогорке

Земля будет передана в собственность муниципалитета
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Земля будет передана в собственность муниципалитета.

Земля будет передана в собственность муниципалитета.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов из-за многочисленных жалоб жителей приехал на Метеогорку, чтобы оценить состояние благоустройства. Оказавшись на месте, он увидел пустые банки, бутылки и заросшую травой плитку. Глава города также отметил, что на территории много деревьев, которые мешают екатеринбуржцам наслаждаться видом столицы Урала.

- Проблема в том, что данный земельный участок принадлежит Федеральному государственному бюджетному учреждению «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Вполне ожидаемо, что оно не имеет средств на уборку излюбленного места отдыха горожан, - написал Алексей Орлов в своем ТГ-канале.

Чтобы Метеогорка перешла в собственность муниципалитета, глава Екатеринбурга будет связываться с руководителем управления. Только после взаимного соглашения, на территории будет наведен порядок.