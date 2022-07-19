Юные спортсмены из Нижнего Тагила завоевали награды по велоспорту

Соревнования проходили в Оренбурге. Фото: Администрация Нижнего Тагила
Юные спортсмены из Нижнего Тагила получили награды в соревновании по велоспорту на шоссе. Как сообщает городская Администрация, мероприятия проходило в Оренбурге.
- В открытом первенстве Оренбургской области Диана Баринова завоевала «серебро». Среди юношей 13-14 лет в областных соревнованиях Кирилл Цветцих замкнул тройку призеров, - рассказали в мэрии.
Ребят тренировали для соревнования Александр Марченко и Антон Поспелов.
Напомним, что спортсмены из Нижнего Тагила не в первый раз завоевывают первые места. Например, житель Нижнего Тагила стал призером чемпионата России по силовому жонглированию. Как сообщает городская Администрация, в соревнованиях, которые проходили в ХМАО, участвовало около 300 спортсменов из разных регионов.