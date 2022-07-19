В Дегтярске пропал мужчина с татуировкой «Жар-птица» на спине

В день пропажи он был одет в майку. Фото: поисковой отряд "Прорыв"
В Дегтярске ищут пропавшего Цацалина Дениса Максимовича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 40-летнего мужчины ничего неизвестно с 17 июля.
В день пропажи он был одет в майку, кеды, джинсовую куртку и коричневые штаны.
Особые приметы:
Рост: 180 сантиметров
Телосложение: среднее
Цвет волос: темно-русый с сединой
Цвет глаз: зеленый
Также у пропавшего на спине есть татуировка «Жар-птица» на спине.
Всем, кому что либо, известно о место нахождении Цацалина Дениса Максимовича, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии (Лиса) 8-900-044-02-20.
Ранее мы писали, что в поселке Пильная, которое находится под Первоуральском, нашли пропавшего Жингеля Валерия Михайловича. Как сообщает поисковой отряд «Abris», 79-летний пенсионер ушел из дома 18 июля и пропал.