В Дегтярске пропал мужчина с татуировкой «Жар-птица» на спине

В день пропажи он был одет в майку. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Дегтярске ищут пропавшего Цацалина Дениса Максимовича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 40-летнего мужчины ничего неизвестно с 17 июля.

В день пропажи он был одет в майку, кеды, джинсовую куртку и коричневые штаны.

Особые приметы:

Рост: 180 сантиметров

Телосложение: среднее

Цвет волос: темно-русый с сединой

Цвет глаз: зеленый

Также у пропавшего на спине есть татуировка «Жар-птица» на спине.

Всем, кому что либо, известно о место нахождении Цацалина Дениса Максимовича, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии (Лиса) 8-900-044-02-20.

Ранее мы писали, что в поселке Пильная, которое находится под Первоуральском, нашли пропавшего Жингеля Валерия Михайловича. Как сообщает поисковой отряд «Abris», 79-летний пенсионер ушел из дома 18 июля и пропал.