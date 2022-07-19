В Каменске-Уральском сгорела иномарка

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском на улице вторая Песчаная загорелась иномарка Reno. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 18 июля в 15:47.

- На площади пяти квадратных метров сгорел легковой автомобиль Reno, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и семь спасателей, которые потушили огонь в течение двух минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле 28-летнего местного жителя обвиняют в угрозе убийством бывшей жене. Он запер экс-супругу в машине и поджег ее на глазах детей.