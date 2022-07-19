В Екатеринбурге осудили 23-летнего парня, похитившего человека ради ограбления

Расследование в отношении других участников банды продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 23-летнего местного жителя, который в компании подельников похитил 30-летнего уральца, чтобы ограбить его. Все произошло в августе прошлого года, банда злоумышленников подкараулила свою жертву и увезла на отечественной легковушке с поддельными номерами.

- Пострадавшего вывезли в лесной массив и требовали сообщить данные об имеющемся у него имуществе. Его пытали плоскогубцами и электрошокером, после чего он признался, что дома у него есть 30 тысяч рублей. Именно эти деньги и другое ценное имущество на 45 тысяч похитили сообщники, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору», а также «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия». По решению суда, 23-летний уралец проведет в исправительной колонии строгого режима 10 лет.

Расследование в отношении других участников банды продолжается.