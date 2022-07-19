Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2022 17:12

Студенты-медики из Екатеринбурга отправятся в Донбасс, чтобы помогать российским солдатам

Волонтеры будут помогать военным, участвующим в спецоперации
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В составе гуманитарной экспедиции будет и Арсений Кисляков, который уже был в ДНР и Мариуполе в качестве добровольца

В составе гуманитарной экспедиции будет и Арсений Кисляков, который уже был в ДНР и Мариуполе в качестве добровольца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты-медики из Екатеринбурга отправятся в Донбасс, чтобы помогать российским солдатам, участвующим в спецоперации. В составе гуманитарной экспедиции будет и Арсений Кисляков, который уже был в ДНР и Мариуполе в качестве добровольца.

- Мы с товарищем собираемся отправиться в пригород Донецка на целый месяц. О задачах и планах пока не могу сообщить . Все детали миссии смогу огласить после прибытия и согласования с моим руководство, - рассказал «КП-Екатеринбург» Арсений Кисляков.

В прошлый раз парень рассказывал, что подобный выезд дал ему бесценный опыт общения и работы с военными, которые героически выполняют свои обязанности. Например, Арсений общался с врачом, который потерял обе ноги, когда эвакуировал раненого с поля боя.