В составе гуманитарной экспедиции будет и Арсений Кисляков, который уже был в ДНР и Мариуполе в качестве добровольца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты-медики из Екатеринбурга отправятся в Донбасс, чтобы помогать российским солдатам, участвующим в спецоперации. В составе гуманитарной экспедиции будет и Арсений Кисляков, который уже был в ДНР и Мариуполе в качестве добровольца.

- Мы с товарищем собираемся отправиться в пригород Донецка на целый месяц. О задачах и планах пока не могу сообщить . Все детали миссии смогу огласить после прибытия и согласования с моим руководство, - рассказал «КП-Екатеринбург» Арсений Кисляков.

В прошлый раз парень рассказывал, что подобный выезд дал ему бесценный опыт общения и работы с военными, которые героически выполняют свои обязанности. Например, Арсений общался с врачом, который потерял обе ноги, когда эвакуировал раненого с поля боя.