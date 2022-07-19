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Общество19 июля 2022 17:06

Ксения Собчак высмеяла уральский «гомофобный пикник»

Журналистка назвала его «посиделками на лавочке»
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На пикник пришли около 40 человек.

На пикник пришли около 40 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналистка Ксения Собчак высмеяла в своем ТГ-канале уральский «гомофобный пикник», организаторами которого выступила организация движения «Белые в городе».

- «Гомофобный пикник» в Екатеринбурге в итоге — это типичные посиделки школьников на лавке во дворе, только при отсутствии лавок во дворе, - написала Собчак.

Напомним, что мероприятие прошло сегодня, 19 июля, в сквере у Драмтеатра. Собравшиеся принесли с собой пледы, чай, а также гитары, чтобы исполнить несколько песен. На пикник пришли около 40 человек.

Само мероприятие не было согласовано с региональными властями. Информацию об этом подтвердили в департаменте информационной политики.