В поселке под Первоуральском нашли пропавшего 79-летнего пенсионера

Сегодня волонтеры сообщили, что дедушка найден живым. Фото: поисковой отряд "Abris"

В поселке Пильная, которое находится под Первоуральском, нашли пропавшего Жингеля Валерия Михайловича. Как сообщает поисковой отряд «Abris», 79-летний пенсионер ушел из дома 18 июля и пропал.

Сегодня волонтеры сообщили, что дедушка найден живым. Его здоровью ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге завершились поиски Панькина Виктора Анатольевича. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», 66-летний мужчина пропал в микрорайоне Уралмаш 28 мая 2022 года.

Также в Свердловской области завершились поиски двух школьников. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», 12-летний Емельянов Иван и 9-летний Емельянов Петр пропали 24 мая в городе Богданович.