В Верхней Пышме пьяный мужчина на иномарке влетел в забор и перевернулся

В ДТП пострадала пассажирка 66 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме водитель на иномарке Renault Logan не справился с управлением и влетел на скорости в забор предприятия, которое находится на улице Пролетарская. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Свердловской области, от удара машина улетела в кювет и перевернулась.

- У водителя установлено состояние опьянения. Результат медицинского освидетельствования составил 0,940 мг/л, - рассказали в Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала пассажирка 66 лет, она госпитализирована.

Ранее мы писали, что на федеральной трассе «Екатеринбург-Тюмень» на въезде в город Богданович в столкновении фуры и легковушки погибли два человека, еще один получил серьезные травмы. Авария произошла 18 июля около 16:00 по местному времени.