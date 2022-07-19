На Россельбане установили ограничения по скорости

Знаки установили уже в нескольких местах трассы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По дороге с Екатеринбурга до аэропорта «Кольцово» установили ограничения по скорости. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в УМВД Свердловской области, теперь по Россельбану нельзя будет ездить быстрее 70 километров в час.

Знаки установили уже в нескольких местах трассы.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле на три недели перекроют движение по улице Пархоменко. Автомобилисты не смогут попасть на участок от Победы до Жуковского с 20 июля по 9 августа. Планируется, что в эти дни там будет проводиться аварийный ремонт теплотрассы.