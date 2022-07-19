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Общество19 июля 2022 15:13

Жителям Екатеринбурга рассказали, как сэкономить на проезде

Пассажиры могут сэкономить по 5 рублей на поездках
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Правда, такое предложение действует только для держателей карты «Мир» с приложением «Уралочка»

Правда, такое предложение действует только для держателей карты «Мир» с приложением «Уралочка»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы смогут сэкономить на проезде в общественном транспорте. С каждой поездки цена билета будет меньше на 5 рублей. Так, за проезд в общественном транспорте екатеринбуржцы будут платить 27 рублей вместо 32.

Однако, скидка в транспорте будет действовать всего четыре месяца. А получить ее могут только обладатели карт «Мир» с приложением «Уралочка». Действовать скидка будет с 1 сентября до 31 декабря 2022 года.

- Это ощутимая сумма для тех, кто ездит каждый день, особенно с пересадками. Такие идеи уже были реализованы в 2020 и 2021 годах. они Таким образом, мы популяризируем общественный транспорт, мотивируем граждан отказаться от авто, - отметил замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков.

Соответствующее соглашение о скидке в общественном транспорте с «Национальной системой платежных карт» подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.