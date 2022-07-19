Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Свердловские автоинспекторы получили шесть новых служебных автомобилей. Известно, что отечественные «Лады» были получены от местных органов власти. Ключи от машин, которые предназначены для учебной езды, передавал Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.

- Все «Лады Весты», кроме одной, с механической коробкой передач. Они оборудованы дублирующими органами управления, системами аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических занятий, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Кстати, только в этом году принято более 20 тысяч экзаменов на право управления транспортом. По словам полковника Горелых, глава МОБ проинспектировал работоспособность новой техники. Он лично сел за руль и проехал по территории двора, дав положительную оценку характеристикам машин.

Примечательно, что за последние пять лет из областного бюджета выделено на нужды силовиков свыше 450 миллионов.