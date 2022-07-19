Владимир Путин наградил космонавта из Югры

Труд Сергея Рыжикова оценили на высшем уровне. Фото: сайт "Роскосмос"

Президент Владимир Путин 15 июля подписал указ о награждении космонавта из Югры Сергея Рыжикова орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Известный космонавт из Нижневартовска получил орден за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное во время длительного полета на МКС.

Отметим, что Сергей Рыжиков дважды был в космосе. Первый полет он совершил в 2018 году, после чего ему присвоили звание Героя России.

Его вторая космическая экспедиция состоялась в конце 2020 – начале 2021 года, она продлилась полгода. В декабре 2020 года Рыжиков поздравил из космоса югорчан с 90-летием со дня образования округа.