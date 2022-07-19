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Происшествия19 июля 2022 12:50

В Нижнем Тагиле трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса

Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки на проспекте Вагоностроителей. Известно, что инцидент произошел еще 15 июля. Мама малыша отвлеклась на уборку в другой комнате.

Как пишет местное издание TagilCity.ru, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. К счастью, малыш выжил, очевидцы тут же вызвали скорую помощь.

- В момент поступления в стационар состояние ребенка было тяжелым, после успешно оказанной помощи оно улучшилось, идет процесс восстановления, медицинская помощь оказывается в полном объеме, - заявил и. о. заведующего хирургическим отделением Курбанмагомед Салихов.

В полиции уточнили, что мать воспитывает сына одна, семья считается благополучной, на учете в ПДН не состоит.