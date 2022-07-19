Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки на проспекте Вагоностроителей. Известно, что инцидент произошел еще 15 июля. Мама малыша отвлеклась на уборку в другой комнате.

Как пишет местное издание TagilCity.ru, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. К счастью, малыш выжил, очевидцы тут же вызвали скорую помощь.

- В момент поступления в стационар состояние ребенка было тяжелым, после успешно оказанной помощи оно улучшилось, идет процесс восстановления, медицинская помощь оказывается в полном объеме, - заявил и. о. заведующего хирургическим отделением Курбанмагомед Салихов.

В полиции уточнили, что мать воспитывает сына одна, семья считается благополучной, на учете в ПДН не состоит.