Конкурс рисунка «Мы с Урала» провела для своих сотрудников компания «Атомстройкомплекс»

Руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Наталья Парамонова любит путешествовать, поэтому темой её картины стали горы. Фото: Валерий ТАРАТУХИН

Тему для выбрали такую, которая бы объединила работников крупнейшего регионального строительного холдинга и позволила помечтать. «Мы с Урала» - значит, можно проявить любовь к родному краю, путешествиям, а можно изобразить родной двор, улыбку незнакомки или красивый натюрморт.

В итоге за считанные дни собрали сорок прекрасных творческих работ в самых разных стилях: картины, написанные маслом, акварелью, пастелью, карандашом. В конкурсе участвовали и женщины, и мужчины. На время один из этажей главного офиса компании превратился в вернисаж: картины выставили на мольберты, и целый месяц все ими любовались. Одновременно на портале организовали голосование на «Приз атомных симпатий».

- Мне кажется, что в творческих конкурсах не может быть победителей, потому что мы все уникальны, у всех свой авторский стиль, - поделилась участница конкурса, комьюнити-менеджер компании «Атомстройкомплекс» Яна Мартын. – Участвовала не для победы. Просто хотела показать немножечко свои таланты. И, конечно, приятно наблюдать реакцию коллег на вернисаже, слышать их комментарии. Интересно посмотреть на все работы. Это наполняет радостью и вдохновляет!

Бухгалтер одного из подразделений компании «Атомстройкомплекс» Ольга Жукова нарисовала для конкурса картину Деревенька. Фото: Валерий ТАРАТУХИН

В итоге организаторы решили первого места не присуждать. Все участники конкурса получили памятные дипломы и подарки. Определили также троих победителей в номинации «Приз атомных симпатий». Одна из них, руководитель группы архитекторов отдела архитектурных решений Наталья Козлова, чья картина «Осень» так понравилась коллегам, рассказала, что занимается творчеством давно. Еще на первом курсе архитектурного института она писала пейзажи и сдавала их в художественные салоны, зарабатывая на дорогостоящие материалы для учёбы.

- На Урал я попала маленькой девочкой. Видимо, родные и близкие научили видеть красоту природы, поэтому у меня так получаются пейзажи, - рассказала Наталья Козлова. – Нравится, что увлечение живописью поддержали в коллективе: когда я предложила собираться на мастер-классы в свободное время, то идею поддержали. И вдруг в компании объявили конкурс!

Каждый участник конкурса получил диплом и памятный подарок. Фото: Валерий ТАРАТУХИН

Далеко не все участники располагали навыками писать картины. Многие приобщились к живописи специально для творческого соревнования. И первый опыт стал успешным. Так, бухгалтер одного из подразделений компании «Атомстройкомплекс» Наталья Мундрусова для конкурса пошла на мастер-класс. В итоге – за картину «Интрига» получила главный приз в номинации «Приз атомных симпатий».

- Это и неожиданно, и приятно очень, - немного растерялась от этой новости Наталья. – Сюжетом вдохновилась, увидев в интернете. И захотела написать что-то подобное сама. Считаю, что получилось! Спасибо коллегам за поддержку.

Конкурс прошел, а настроение и желание творить осталось. Как и любовь к родному краю, и гордость за компанию и талантливых коллег.