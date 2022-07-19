Мероприятие с вызывающей вывеской приурочено к «Традиционной неделе» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге народные дружинники будут охранять участников «гомофобного пикника», чтобы исключить возможные провокации. При этом организаторы заявили, что не боятся каких-либо подстрекательств.

- Все провокации будут пресекаться, участников будут охранять народные дружинники, это волонтеры, которые помогают в организации мероприятия, это не казаки и не силовики, а просто добровольцы из «Ассоциация безопасности», - рассказали «КП-Екатеринбург» организаторы «Гомофобного пикника».

Напомним, мероприятие с вызывающей вывеской приурочено к «Традиционной неделе». Организаторами выступает движение «Белые в городе».

При этом пикник не согласовывался с властями Свердловской области. Информацию об этом подтвердили в департаменте информационной политики.

- Насколько мне известно, такие мероприятия не нуждаются в согласовании. Пикники в этом сквере проводятся. У нас же не политический митинг или пикет, - добавили организатор.