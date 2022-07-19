Известно, после этого велосипедисты устроили словесную перепалку, а позже уехали. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция ищет очевидцев наезда велосипедиста на пешехода. Во время этого инцидента, произошедшего 10 июля на улице Щорса, пострадала 52-летняя женщина, она получила травму руки, ее доставили в больницу.

- Со слов пострадавшей, когда она шла по тротуару, неожиданно слева от нее проехал молодой человек на велосипеде, а за ним девушка, которая, не подав никаких сигналов, начала объезжать ее с левой стороны и сбила с ног, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, после этого велосипедисты устроили словесную перепалку, а позже уехали. Если вы стали свидетелем происшествия, позвоните телефону +7-904-380-41-54. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в Екатеринбурге водитель иномарки Mitsubishi Lancer сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Ломоносова, недалеко от дома № 26. Школьника увезли в больницу с травмами, а позже отпустили домой.