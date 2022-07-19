На СвЖД впервые в России женщина начала управлять поездом дальнего следования

Фото из архива РЖД

Сейчас Оксана Соколова выходит на «обкатку» – трехмесячную практику в сопровождении опытного наставника. После ее успешного прохождения она получит допуск к самостоятельной работе.

Первой женщине с правами на управление электровозом предстоит трудиться в Свердловской дирекции тяги в должности машиниста пассажирских поездов дальнего следования. Она будет водить локомотивы ЭП2К на участках Екатеринбург – Дружинино, Екатеринбург – Пермь, Екатеринбург – Тюмень.

Для 41-летней Оксаны Соколовой управлять поездом – сбывшаяся мечта детства. В 2021 году в числе первых женщин на Свердловской магистрали она прошла обучение по специальности «помощник машиниста». А после получения необходимого опыта и стажа работы освоила и следующую профессию – «машинист электровоза». Решение Оксаны о работе в РЖД поддержали все трое ее детей. Теперь они гордятся мамой и немного ей завидуют.

– В детстве я жила рядом с железной дорогой. Смотрели на проходящие поезда и махали машинистам рукой. Всегда было интересно, каково это, управлять составами, – рассказывает первая на СвЖД женщина с правами управления электровозом Оксана Соколова. – Путешествую всегда только на поездах. Очень люблю дорогу. Планировала, что когда дети будут постарше, пойду работать хотя бы проводником. Отслеживала вакансии на сайте РЖД. Сейчас для меня поезда – это не только романтика, когда впереди – лента пути, а крупные хлопья снега «стучатся» в стекло кабины. Это прежде всего ответственность за безопасность движения. А еще это уверенность в завтрашнем дне.

На СвЖД в должности машиниста уже трудится одна женщина. Карина Корчмарь работает в Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава – водит электрички в Свердловской области, в том числе на маршруте «городского электропоезда» в Екатеринбурге. Первую самостоятельную поездку она совершила 27 апреля по маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил.

Фото из архива РЖД

Напомним, возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась с 1 января 2021 года, благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в перечень доступных для женщин профессий.

Холдингом «РЖД» проведена большая работа по подготовке к возвращению женщин в профессию машинист: определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и пошиты комплекты форменной одежды, разработан комплекс мер социальной поддержки и др.

Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в ОАО «РЖД» состоялся в июне 2020 года. По результатам отбора (включая медицинское обследование) были сформированы учебные группы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.