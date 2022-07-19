В основном в суд поступали дела об умышленном убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде снизилось количество поступивших уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба суда, по итогам работы в первом полугодии 2022 года. В основном в суд поступали дела об умышленном убийстве.

- В Свердловский областной суд поступило 14 уголовных дел, рассматриваемых по первой инстанции, - рассказали в пресс-службе. - За аналогичный период прошлого года таких дел было 23. За указный период судом рассмотрено 18 уголовных дел в отношении 25 лиц.

В целом было вынесено 11 обвинительных приговоров по 11 уголовным делам в отношении 18 человек, по трем уголовным делам в отношении трех человек применены принудительные меры медицинского характера.

Еще 16 осужденным назначено наказание в виде реального лишения свободы, из них на определенный срок - 15 подсудимым, один человек получил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, одному обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы условно.