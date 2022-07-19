Спасатели объявили штормовое предупреждение в Свердловской области

При непогоде необходимо найти укрытие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели объявили штормовое предупреждение на 20 июля в Свердловской области. По прогнозам синоптиков, на регион надвигаются сильный ветер до 17 метров в секунду, дожди, грозы и град.

- Соблюдайте меры безопасности! В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов, - напоминают в МЧС. - Находясь дома при грозе, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.

При непогоде необходимо найти укрытие. Главное, не прятаться под деревьями и конструкциями, которые может сдуть ветром.

Также спасатели предупредили, что во время непогоды возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах.

Отметим, что по данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в минувшие выходные дни в ряде северных и восточных районов Свердловской области выпало 60-70% месячной нормы осадков (Тугулым, Туринская Слобода, Качканар, Карпинск, Бурмантово).