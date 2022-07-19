Жители Екатеринбурга могут узнать в онлайн режиме, куда исчезла холодная вода

Онлайн-сервисы позволят снизить нагрузку на диспетчеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

МУП «Водоканал» придумал, как быстрее сообщать жителям Екатеринбурга, куда исчезла холодная вода. На сайте компании заработал сервис «В доме нет воды».

- Функция позволяет в онлайн-режиме выяснить, есть ли по адресу абонента отключение воды со стороны ресурсоснабжающего предприятия или работы ведет организация, эксплуатирующая дом, - объясняют в пресс-службе «Водоканала».

Кроме того, теперь на сайте можно посмотреть местоположение автоцистерн с водой, которые «Водоканал» направляет к домам, где более суток нет холодной воды из-за аварии или плановых работ на городских сетях. На интерактивной карте ежедневно с 09:00 до 21:00 отображается геолокация цистерн с обновлением один раз в минуту.

Планируется, что онлайн-сервисы позволят снизить нагрузку на диспетчеров компании, которых атакуют жители домов, где произошло отключение холодного водоснабжения.