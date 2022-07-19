Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с начислением на ежедневный остаток

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Процентные ставки:

На ежедневный остаток от 1 млн рублей включительно – от 6% до 7,5% годовых, в зависимости от тарифного плана и пакета услуг;

На ежедневный остаток до 1 млн рублей – 0,01% годовых.

Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), или на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».